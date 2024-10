Sale a la luz video de empresario que fue secuestrado en Trujillo: “consigue la plata”, “sálvame la vida”

Han salido a la luz un video de una de las amenazas que le enviaban ‘Los Pulpos’ a la familia del empresario Manuel Antonio Calle López, que fue secuestrado en Trujillo.

Como bien se sabe, el hombre de 64 fue liberado gracias a la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP); no obstante, fue encontrado con signos de deshidratación, varios kilos menos y cinco dedos de la mano mutilados.

Por otro lado, la PNP baraja la hipótesis de que estos criminales también habrían participado en el secuestro de Robert Quesada, hijo de un empresario minero.

ASÍ ERAN LAS AMENAZAS

“De una vez, dale la plata que te dice el señor, lleguen a un arreglo por favor, yo estoy torturado, ya me duelen las manos, me duelen los ojos. No como nada hasta ahorita”, se le escucha decir al hombre, quien permanecía con los ojos tapados con una cinta.

“Paguen porque le corto los dedos”, lo interrumpe un hampón.

“Sí hijita, por favor, no es broma. Trabajando se consigue la plata, por favor, ya que vamos a hacer, ya estoy acá, sálvame la vida porque ya sabes que acá todavía no hay otra vida. La plata se consigue, pero la vida ya no”, agrega.