Sigue generando polémica: César Acuña "lanza" frase para su campaña electoral 2026

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, ha vuelto a generar polémica con sus recientes declaraciones durante una visita a la localidad de Macha, en la provincia liberteña de Otuzco. A pesar de haber sido consultado en varias ocasiones sobre su posible candidatura presidencial para las elecciones del 2026, Acuña había evitado dar una respuesta clara. Sin embargo, esta vez dejó entrever sus intenciones de volver a postular a la presidencia del país.

“Los medios me siguen, me siguen. No buscando corrupción, no van a encontrar. Los medios andan buscando que me equivoque en hablar para que me hagan memes”, comentó en tono irónico, haciendo referencia a cómo la prensa ha destacado algunas de sus frases en el pasado. Añadió que los memes le dan visibilidad, especialmente entre los jóvenes, lo que podría incluso jugar a su favor en una posible campaña.

PLATA COMO CANCHA

Lo que ha llamado aún más la atención es que, en otro momento del evento, reveló lo que sería el lema de su campaña, en caso de postular nuevamente a la presidencia: “Y por si acaso, me dicen 'el chato', y últimamente plata como cancha. Y ese va a ser el mensaje de campaña: plata como cancha”.

Acuña, quien ya tiene experiencia en elecciones presidenciales, aseguró que su enfoque actual está en su gestión como gobernador regional de La Libertad, pero dejó abierta la puerta para una eventual postulación en 2026. Anunció, además, que planea recorrer todas las provincias de su región para evaluar las necesidades de cada distrito y continuar con su trabajo en el GORE.