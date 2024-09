Corresponsal de Panamericana sobre incendios en Amazonas: "Que el Gobierno no diga que no puede enviar helicópteros, lo hicieron en Loja"

Los incendios forestales en Amazonas siguen causando estragos, y la situación es cada vez más desesperante para los pobladores y autoridades de la región. Desde hace días, las llamas han consumido miles de hectáreas, afectando no solo la vegetación, sino también la fauna y poniendo en riesgo la vida de cientos de personas. Luis Chuqui, corresponsal de Panamericana Televisión en la zona y quien se volvió viral en redes sociales por su clamor de ayuda, actualizó información sobre el crítico escenario que enfrenta la selva y sierra del Perú.

Durante su último reporte, Chuqui informó sobre la reactivación del fuego en la ciudad de Lámud, en donde los pobladores claman por ayuda aérea. "El helicóptero no ha regresado porque, según la vicegobernadora, el combustible es muy caro", lamentó Chuqui. Además, indicó que en Pomacochas la situación es igual de crítica, y que incluso la famosa catarata de Gocta está en peligro debido a la expansión del fuego.

INCENDIO EN AEROPUERTO

Un hecho alarmante es que un siniestro se registró cerca del aeropuerto de Chachapoyas este último domingo. "El personal de serenazgo que patrullaba la zona alertó sobre el incendio y, junto con los bomberos, lograron controlar las llamas en horas de la noche", informó Ángel Torres, subgerente de seguridad ciudadana. Sin embargo, las autoridades aún investigan si fue un incendio intencional, como se sospecha, ya que no existen indicios de que el fuego haya sido provocado por causas naturales.

Este hecho generó gran preocupación entre la población, ya que la humareda podría afectar los vuelos programados en los próximos días, dado que el aeropuerto de Chachapoyas es el único que opera en la región y es vital para el transporte de suministros y ayuda. Hasta el momento, no se ha informado la cancelación de vuelos, pero el corresponsal de Panamericana advirtió que si la situación no mejora y la humareda persiste, es posible que las operaciones aéreas se vean afectadas en las próximas horas.

VUELVEN HACER LLAMADO A GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

Por otro lado, Luis Chuqui reiteró en la falta de atención por parte del Gobierno Central, pues indican que los incendios aún no han sido controlados, pese a que se ha informado lo contrario desde Lima.

"Amazonas necesita ser reportado en emergencia, necesitamos urgente que la atención del gobierno, que venga lo más pronto y no diga que el helicóptero pues no tiene combustible, que el helicóptero no puede sobrevolar esta zona. Lo hicieron en Loja, Ecuador, esa fue mi para que estas lágrimas de este servidor suyo se hayan hecho virales y nos hayan llamado diferentes medios de comunicación a nivel internacional", explicó el reportero.

Mientras tanto, Ángel Torres informó que la Municipalidad de Chachapoyas ha desplegado apoyo a las zonas más afectadas. Sin embargo, también manifestó la necesidad de más recursos y personal, ya que el fuego ha superado la capacidad de respuesta local.