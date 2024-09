Agreden y asaltan a adulto mayor que había retirado 9 mil soles del banco en Huaral: “lo único que tengo”

Entre lágrimas, un adulto mayor relata cómo fue víctima de un violento asalto en Huaral después de retirar 9 mil soles del banco.

Al salir del establecimiento, el hombre fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y obligaron a entregar todo el dinero.

“¿Por qué me pasan estas cosas, Dios mío?, ¿qué hice yo de malo? (…) yo no quería soltarlo, es lo único que tengo por favor, le digo, y él agarra y me tira con la pistola en la cabeza, me tira, pero no tan duro, agarra y se lleva mi plata, que es lo único que tengo. Tengo deudas todavía, recién he sacado”, señaló el hombre.

ACTITUD EXTRAÑA DE TRABAJADORA DEL BANCO

El agraviado acusa a la trabajadora de la entidad bancaria de tener una actitud sospechosa, lo que lo motivó a esconderse en una bodega; sin embargo, los criminales ya lo estaban esperando.

“La chica me pregunta: ‘¿qué va a hacer?’, un retiro de dinero, ‘¿cuánto va a retirar?’, 9 mil soles le digo. Entonces, ella se va y las otras chicas me atendieron, me pagaron los 9 mil. Yo presentí algo, me metí a esa tienda y acá me han agarrado”, indica.

Las cámaras de seguridad de algunos locales cercanos ya están siendo revisadas por la Policía para identificar y capturar a los hampones responsables de este crimen.