La Libertad: Pastor evangélico que fue secuestrado revela que pedían S/.10 millones por su rescate

En La Libertad, el pastor evangélico Oswaldo Alva Polo, fue liberado por una banda secuestradores, luego de permanecer secuestrado por casi dos días en el distrito de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión.

Según el relato del líder de la congregación evangélica ‘Lazos de Amor’, aprovechó un descuido de sus captores para escapar por el techo de la vivienda donde permanecía secuestrado.

ESCAPÓ DE SU CAPTORES

El líder religioso, debido al estado débil y deshidratado en el que se encontraba fue trasladado a la posta del distrito de Sarín para recibir atención médica.

Durante una breve entrevista a una radio local, reveló el monto que pedían sus captores: “decían que, de un pago de 10 millones, y si no pagaba hoy día me iban a cortar los dedos, y si no pagaba me iban a matar”, señaló.

Cabe recordar que, hace unas semanas el hijo de un empresario fue secuestrado en Trujillo, y luego de que su familia pagara una cuantiosa suma de dinero, fue liberado con los dedos cercenados.

Por su parte, Oswaldo Alva ya se encuentra a buen recaudo y al lado de su familia, pero que las investigaciones siguen su curso para identificar a los demás involucrados en su secuestro.