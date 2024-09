Violento asalto en grifo: Delincuentes con armas y martillos roban más de S/100 000 a trabajador

Cuatro delincuentes armados y con martillos asaltaron a un trabajador de una cadena de grifos, llevándose más de 100 000 soles en efectivo mientras se encontraba dentro de su camioneta en un grifo en Jaén. El atraco fue captado por cámaras de seguridad.

Los ladrones llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas y rápidamente comenzaron a atacar el vehículo estacionado. Uno de los malhechores golpeó repetidamente la ventana del copiloto con un martillo hasta romperla, mientras otro de los asaltantes intentaba forcejear con el conductor, quien llevaba el dinero.

Ante la resistencia de la víctima, uno de los cómplices logró abrir la puerta de la camioneta y, con amenazas, tomó el botín. Los asaltantes huyeron del lugar con rumbo desconocido tras apoderarse del dinero.

VÍCTIMA CREE QUE LO SIGUIERON

La víctima, cuyo rostro se mantiene en reserva por razones de seguridad, relató cómo fue interceptado. "He venido tranquilo, no ha pasado nada, y justo cuando llego aquí se aparecieron dos motocicletas y rompieron el parabrisas con un martillo. Debe haber sido un seguimiento y un soplo directo, porque no cualquiera hace eso", narró.

Las grabaciones del asalto ya están en manos de la policía, que trabaja para identificar y capturar a los responsables de este violento acto delictivo.