Sangrientos ataques: Corridas de toros en Ayacucho, Áncash y Huánuco terminan en tragedia

Las corridas de toros vienen dejando varios heridos en el interior del país. En Áncash, uno de estos grandes animales logró saltar el muro del ruedo de la plaza Montecarmelo y embistió a un joven, el cual quedó gravemente herido.

Durante una fiesta patronal en la provincia de Bolognesi, se llevaba a cabo una corrida de toros. Durante el evento, el animal de 400 kilos aproximadamente se dirigió al torero y saltó el muro donde se encontraban decenas de personas.

Al no tener escapatoria, los asistentes empezaron a correr por el pasillo y subirse al muro para no ser heridos por el animal. Sin embargo, un joven no corrió con la misma suerte y fue embestido, quedando tendido en la arena del ruedo.

Las personas que se encontraban en el lugar trasladaron rápido al agraviado hasta un establecimiento de salud, donde es atendido y su pronóstico es reservado.

ATAQUES EN AYACUCHO

En Ayacucho, varias personas resultaron heridas durante las diversas corridas de toros que se llevaron a cabo en la provincia de Vilcashuamán. En uno de los eventos, un sujeto en aparente estado de ebriedad, entró al ruedo y fue embestido por el animal, que lo hizo volar hasta quedar tendido en el piso.

Inmediatamente, los asistentes ingresaron para distraer al animal y auxiliar al hombre, que terminó con varias heridas profundas.

Una situación similar sucedió en otra plaza de toros del distrito de Paucará, donde los embravecidos animales embistieron e hicieron volar a otros aficionados.

ATAQUES HUÁNUCO

Como bien se recuerda, hace unos días, en Huánuco, un hombre falleció durante estas corridas, luego que el cuerno del toro le hiciera una herida en el cuello.