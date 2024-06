Asaltan a empresario sueco mientras dormía: víctima solo busca recuperar información de su laptop

Una banda de delincuentes asaltó la vivienda de Hans Harling, un empresario sueco que lleva 20 años radicando en Perú. El hecho ocurrió mientras todos dormían en el inmueble, que también funciona como un conocido restaurante de comida italiana con varios años de tradición en la ciudad de Iquitos.

EL ROBO

Los criminales, conocidos como los "Piratas del Río", ingresaron a la vivienda sin levantar sospechas. Aprovechando la noche, los delincuentes lograron llevarse una laptop con información vital de Harling, además de otros objetos de valor.

Hans Harling, la víctima de este asalto, relató la angustiante experiencia de descubrir que los ladrones ingresaron hasta su propia habitación mientras él dormía. "Lo más perturbador es que entraron a mi cuarto donde estaba durmiendo y no escuché nada. No me desperté, pero estaban en mi cuarto robándome", señaló el agraviado.

Además de los objetos robados, Harling lamentó especialmente la pérdida de su laptop, que contenía información crucial sobre sus trabajos en la lucha medioambiental. "Esa información es importante para mi profesión; hay años de trabajo, más o menos 20 años, como investigador forestal", explicó.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de este robo. Harling, por su parte, espera que se haga justicia y que pueda recuperar la información valiosa contenida en su laptop.