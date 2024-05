¡Perdió los papeles! Alcalde de Satipo lanza micrófono en sesión de concejo por batería baja

En una sesión de concejo de la provincia de Satipo, el alcalde César Marea Tello se convirtió en el centro de atención al perder el control y lanzar un micrófono al suelo debido a problemas con la batería del dispositivo.

El regidor Walver Surichaqui relató a RPP que estaba leyendo documentos cuando escuchó un ruido y vio el micrófono a sus pies. Surichaqui también mencionó que este no es un comportamiento aislado del alcalde.

En anteriores ocasiones, Marea Tello ha tenido enfrentamientos verbales con otros regidores y periodistas, mostrando una actitud que el concejal describe como altanera.

¿MEDIDAS DISCIPLINARIAS CONTRA ALCALDE?

Las imágenes de la sesión de concejo muestran que la mayoría de los regidores no reprenderieron el comportamiento del alcalde. Hasta el momento, no se ha mencionado si se tomará alguna medida disciplinaria contra el alcalde, quien no ha dado declaraciones sobre el incidente.