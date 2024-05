¡Impactantes imágenes! Trabajador muere al caer en máquina trituradora en La Libertad

Una tragedia ha enlutado la provincia de Ascope en La Libertad. Juan de Las Rosas Torres Chávez, un trabajador de 54 años, falleció tras caer en una máquina trituradora mientras realizaba sus labores cotidianas. El incidente ocurrió debido a un aparente error de cálculo, que resultó en la caída del hombre en la peligrosa maquinaria.

Sus compañeros de trabajo acudieron rápidamente en su auxilio y apagaron la máquina. Sin embargo, ya era demasiado tarde: la mitad del cuerpo de Torres Chávez había sido completamente mutilada, lo que le causó una muerte inmediata.

VIUDA PIDE JUSTICIA

La familia del fallecido exige justicia y ha señalado la falta de mecanismos de seguridad en el lugar del accidente. En un video grabado en el sitio, se observa que las medidas de protección eran prácticamente inexistentes. La esposa de Torres Chávez, y madre de sus hijos, ha solicitado que la empresa se haga responsable y que esta tragedia no quede impune.

"Que me den una pensión para mi hija porque no tengo de dónde. Soy pobre, a veces trabajo en los campos un día o dos días y solo me pagan 25 o 26 soles", declaró la viuda, visiblemente afectada por la pérdida.