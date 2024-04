Rescatan a profesora que cayó a abismo de 20 metros en Huaura: estuvo desaparecida 7 días

¡Se salva de milagro! Una profesora que iba de regreso de un centro educativo en Ámbar, Huaura, cayó a un abismo de aproximadamente 20 metros y estuvo desaparecida durante más de siete días. Afortunadamente, fue rescatada y puesta a buen recaudo.

La docente, que había iniciado un nuevo trabajo en Ámbar, al no estar familiarizada con el camino, se perdió en su regreso y terminó cayendo en un abismo.

“AUXILIO”

Cansada y herida, Gloria María Machuca Chinchay escribió en una tabla de picar que tenía en su poder que necesitaba ayuda y que se encontraba perdida, luego lanzó este objeto entre los matorrales con la esperanza de que alguien la ayude y salve.

"¡Auxilio! Ayer bajé de Paracas, me caí y me perdí, ayer dormí en el monte, por favor, quien lea esto venga a ayudarme y de aviso a Defensa Civil para que me rescate, no puedo caminar, nadie pasa por aquí", se lee en la tabla de picar.

Por suerte, este objeto fue encontrado por rescatistas y pobladores, que, durante varios días, buscaron intensamente a la profesora.

La mujer estuvo durante más de una semana tratando de sobrevivir entre arbustos y animales silvestre, estando expuesta a múltiples peligros. Afortunadamente, tenía entre sus pertenencias algunos alimentos como chocolates, suero entre otros; para hidratarse, bebía agua del río.