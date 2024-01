Asesinato en La Libertad: Hombre secuestrado y mutilado tendría lazos con minería ilegal

En diálogo con Buenos Días Perú, el jefe de la III Macroregión Policial de La Libertad, el general PNP José Antonio Zavala brindó detalles sobre el caso de secuestro y reciente asesinato de un un presunto empresario minero.

La hecho empezó el 18 de enero, cuando el empresario fue secuestrado, y luego su cadáver mutilado fue encontrado el 23 de enero junto con un mensaje que apuntaba al motivo del crimen: la falta de pago completo. Según Zavala, el rapto y posterior homicidio habría sido perpetrado por una banda criminal conocida como "Los Pulpos". Informó que esta agrupación ya ha cometido delitos similares en el pasado, y las autoridades están trabajando activamente en la desarticulación de la organización.

Además, reiteró que la Policía estuvo involucrada desde el principio, buscando liberar al empresario y capturar a los responsables, aunque lamentablemente no lograron evitar el desenlace fatal. Asimismo, enfatizó que por su parte no hubo negociación con los delincuentes, por lo que se presume que los familiares llegaron a interactuar con los malhechores, pero no completaron la suma que pedían. “Si la familia hizo negociaciones, no nos ha comunicado”, declaró el general PNP.

La autoridad policial también aclaró que la víctima no sería un empresario minero, y el crimen se relaciona con discrepancias en el negocio de ese rubro, especialmente en áreas con presencia de minería ilegal. Por otro lado, señaló que existiría conexión con otros casos, como el secuestro de otro empresario que perdió dedos de la mano.

Por último, Zavala reveló que hay las dificultades operativas en la amplia y remota geografía de la zona, pero se compromete a fortalecer la presencia policial y la implementación de equipos especiales para abordar la creciente incidencia delictiva.