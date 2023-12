Pastor de iglesia misionera habría abusado de dos menores de edad en Loreto

Madres de familia del asentamiento humano 15 de agosto, localizado en el distrito de San Juan Bautista en Loreto, denunciaron a Lito Curichimba Tenaza (53), un pastor de una iglesia misionera pentecostes de haber abusado de dos niños, uno de 6 y otro de 8 años.

De igual manera, las apoderadas de los pequeños mencionaron que el religioso les entregaba un par de mones a los menores con la finalidad de que se quedarán callados y no contarán nada de las cosas que les hacía.

“De no avisar a nadie les daban S/4. Venía y me decía voy a llevarme a tu hijo para que me ayude en la iglesia, pero al final no era así”, contó una de las madres con lágrimas en los ojos.

EXÁMENES MÉDICOS

A pesar de la negación del pastor ante las imputaciones de los menores, los exámenes del médico legista arrojaron positivo de agresión sexual contra los niños.

Finalmente, Lito Curichimba Tenaza se encuentra detenido en una comisaría de Loreto donde se procederá con las investigaciones correspondientes. Los familiares de los pequeños hicieron un llamado a las autoridades para no dejarlo en libertad.