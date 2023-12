Capturan a banda delincuencial de mujeres y extranjeros en Tacna

En medio de la inseguridad ciudadana que azota nuestro país, agentes de seguridad ciudadana de Tacna capturaron a una banda delincuencial que estaba integrada por dos mujeres y dos hombres de nacionalidad chilena.

DETENCIÓN

Los ladrones fueron detenidos a muy poco de concretar el robo a un taxista, tras hacerse pasar como pasajeros.

En declaraciones, el jefe de seguridad ciudadana de Tacna, Fernando Ponte Villanueva señaló que el conductor del automóvil reconoció sin ningún tipo de problema a los hampones.

“Los cuatro son los que me agredieron y uno de ellos me puso un arma punzocortante (cuchillo) y otro un desarmador. Me quitaron el dinero y querían llevarse mi vehículo”, indicó Ponte Villanueva.

Finalmente, todos los intervenidos fueron llevados a la comisaría de la ciudad para que se continue con las investigaciones correspondientes.