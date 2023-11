Esposa de inspector de Sutran quemado en atentado revela que caso podría archivarse

Tras cumplirse un mes del atentado que sufrió en Apurímac, el inspector de la Sutran Ronny Revilla Bravo, hecho con el que perdió la vida, la esposa del extrabajador reveló que el caso de su familiar podría archivarse.

“Estoy aquí en Perú y he tenido que viajar a Abancay para ver toda la situación de mi esposo para ver realmente la realidad (…) Me he enterado por parte de abogados, policías y de la gente misma que lleva el caso, en mi cara misma me dicen que lo van archivar”, mencionó.

Asimismo, la viuda hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte a poder dar con el paradero de los asesinos de Revilla, quienes habrían sido entre 15 a 20 personas.

MAFIAS EN APURIMAC

Apurímac es la provincia de Boluarte Zegarra y también el lugar donde murió Ronny Revilla, la esposa de la víctima de este ataque contó que las mafias se vienen apoderando de diversos puntos de la región y las autoridades correspondientes no están haciendo nada para frenar los actos delictivos.