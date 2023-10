Puerto Maldonado: reaparece fiscal que habría sido secuestrada por delincuentes

Encuentran con vida a una fiscal adjunta que habría sido secuestrada por un grupo de delincuentes en la ciudad de Puerto Maldonado.

HECHOS

Jacqueline Villavicencio acudió el domingo a una ceremonia protocolar, posterior a ello, el lunes no se apersonó a su centro de trabajo al declararse día no laborable, pero el último martes 10 de octubre llamó la atención de sus compañeros al no estar presente en sus oficinas.

Tras ello, la institución alertó a todas las autoridades policiales, específicamente a los agentes de la PNP de la ausencia de Villavicencio para iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo a las redes sociales, la fiscal adjunta habría desaparecido en las inmediaciones de una zona de la minería ilegal.

Finalmente, Jacqueline Villavicencio volvió a sus oficinas el último martes 10 de octubre en horas de la noche, lo que ha causado mucho hermetismo.