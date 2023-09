Hallan cadáver de madre e hija en Chepén: “los policías no hicieron nada”

Un macabro hallazgo ha despertado las alarmas y la indignación de los residentes del centro poblado de Pacanguilla, de la provincia de Chepén, en el departamento de la Libertad. Unos vecinos de la zona encontraron el cuerpo sin vida de una madre con su hija, ambas habían sido reportadas como desaparecidas. Familiares denuncian un lento accionar por parte de los efectivos policiales.

De acuerdo a la información preliminar, el cuerpo de la menor de 8 años fue encontrado en un cañaveral, mientras que el cadáver de la madre fue hallado horas después tras emitir un fétido aroma.

A partir de este hallazgo se procedió con la detención preliminar de un sospechoso.

FAMILIA DENUNCIA LENTO ACCIONAR POR PARTE DE LA PNP

“Los policías no hicieron nada” Los familiares de las víctimas exponen que las autoridades policiales no le tomaron la atención debida a la denuncia por desaparición de la madre e hija, incluso señalan que el poner la denuncia en la comisaría de la zona no fue del todo sencillo.

“De repente se ha ido con un marido, con un novio”, fueron las palabras que dijo un efectivo policial sobre este caso, según un familiar de las víctimas.

Los seres queridos de ambas féminas exponen que la búsqueda se hizo efectiva gracias al apoyo de los ronderos y vecinos.