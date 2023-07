Víctor García Belaúnde sobre paro en Puno: “Los puneños han bloqueado la Interoceánica que ellos mismo pidieron”

El excongresista Víctor García Belaúnde lamentó los bloqueos que se están dando en la Carretera Interoceánica por el paro de 72 horas que se realiza en Puno, y recordó que inicialmente esta vía no iba a pasar por esa región, pero a pedido de los pobladores se construyó por esa zona.

"He escuchado que han bloqueado la Interoceánica que va a Madre de Dios. Hay que recordar que la Interoceánica no iba a pasar por Puno, que debido a pedido de los puneños se hizo un ramal especial y más costoso para no dejar sin conexión a Puno sin la Interoceánica. Es una pena que después de algunos años que se hizo ese esfuerzo, los puneños estén bloqueando una carretera que ellos pidieron y exigieron para el progreso y conectividad de su región", declaró a Buenos Días Perú.

"Lo que está pasando en Puno, está destruyendo su economía. No hay turismo, no hay inversionistas que quieran ir, los comerciantes no pueden abrir sus negocios. Tiene que haber un plan de emergencia para Puno, que veo que no se ha planteado hasta el día de hoy", agregó.

PARALIZACIÓN EN EL SUR

El paro de 72 horas que se anunció en Puno, por Fiestas Patrias, solo se acató de forma contundente en el sur de la región. Pobladores aimaras de las provincias de Puno, Chucuito y El Collao bloquearon gran parte de la vía Panamericana Sur hacia Bolivia.

Según el jefe de la X Macrorregión Policial de Puno, se identificaron 14 puntos bloqueados en las principales carreteras en la región, pero el cierre del puente de Ilave limitó el tránsito de vehículos, mientras que los demás contaban con rutas alternas.