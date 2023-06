¿Cómo destrabar obras paralizadas? Conozca sobre la Junta de Resolución de Disputas

Recientemente, la Contraloría General de la República advirtió que hasta el 31 de marzo del 2023 se registran 1746 obras públicas paralizadas a nivel nacional, las cuales, además de no haberse concluido, tampoco reportan ningún avance en más de seis meses. Asimismo, señaló que las principales regiones afectadas son Cusco, Puno, Lima, Cajamarca y Áncash. A raíz de este tema -que afecta directamente a la vida de gran parte de los peruanos- Elías Tapia Julca, especialista en contrataciones, llegó al set de Buenos Días Perú para explicar cómo se pueden destrabar obras paralizadas.

El también presidente de la Asociación Peruana de Consultoría señaló que desde el 2020 se conformó la Junta de Resolución de Disputas (JRD) , es decir, un mecanismo mucho más rápido para solucionar conflictos, para que las partes asociadas ya no tengan que recurrir a centros de arbitraje, cuyos trámites podrían ser más engorrosos y tardados.

"Desde el primero de enero del 2020 se ha implementado por ley la 302 25, la Junta de Resolución de Disputas, que es un mecanismo eficiente y rápido para solucionar controversias. Es un mecanismo que existen en Europa desde hace 25 años con resultados exitosos, y el legislador peruano lo ha traído a nuestra realidad debido a que hay muchos conflictos", manifestó el ingeniero a Buenos Días Perú.

"El arbitraje ya colapsó, los laudos arbitrales se han estado emitiendo después de tres años, en un promedio de cuatro años, incluso que significaban la paralización o el ritmo lento en las obras. Entonces ante este problema, ya que teníamos miles de obras con esa dificultad es que se implementó este mecanismo, pero es un mecanismo institucional, a través de centros de confianza como son el Colegio de Ingenieros, la Cámara de Comercio de Lima, entre otros", detalló.

"Resuelven todas las controversias que se suscitan en el contrato que pueden ser aspectos técnicos o pueden ser aspectos contractuales ¿Cuál es la fortaleza de este mecanismo? Que los ingenieros que resuelven el conflicto están desde el inicio de la obra, es decir, haya no haya conflicto ya están presentes, poniéndose al tanto de todos los detalles que sucede la obra. Pero, además, su función no es solamente resolver controversia sino también prevenirlas", agregó.

Tapia Julca informó que, desde la conformación de la JRD hasta la fecha, se han destrabado aproximadamente 600 obras. "Se han resuelto casi de estas obras, casi un promedio de 3 mil controversias en forma rápida, en no más de 90 días", enfatizó.

Asimismo, indicó que es un mecanismo obligatorio y en está en todos los contratos de las obras públicas; sin embargo, opina que algunas entidades públicas todavía no lo comprenden, por lo que creen que es un gasto adicional.

"Pese a que la ley lo dice, sobre todo los gobiernos regionales y los gobiernos locales dicen no tengo dinero y no voy a implementar la junta, pero no es que no tengan dinero, sino creen que la Junta de Resolución de Disputas van a ser un ojo más de fiscalización, además de la Contraloría", declaró.

"Según las estadísticas, son los que más han demorado en en implementar este mecanismo. Incluso, la Contraloría General de la República mediante los informes de control les ha dicho por qué no se ha implementado la junta, entonces pero poco a poco este mecanismo se está haciendo más conocido y y justamente estamos haciendo una serie de de eventos capacitaciones tanto a los funcionarios públicos como a los contratistas", añadió.