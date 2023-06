Delincuencia en Huacho: asaltan agente bancario ubicado a pocos metros de comisaría

El índice delictivo está en incremento en la ciudad de Huacho. Este último jueves, un agente bancario fue asaltado por un grupo de delincuentes, pero lo que más sorprende de este hecho es que el local queda a pocos metros de una comisaría y la municipalidad del distrito.

Según información policial, a horas de la mañana, un par de delincuentes robó S/5000 de un agente bancario de una botica, ubicada en la Ciudad Hospitalaria. Inclusive, asaltaron a los clientes del local que estaban retirando dinero de este servicio.

Cabe resaltar que, a los avezados criminales no les importó que la comisaría de Cruz Blanca se encontrara cerca de su objetivo, y decidieron burlar a las autoridades. No obstante, los facinerosos no contaron que se desencadenaría una persecución tras el hecho.

En su intento de fuga, trataron de esconderse en un taller mecánico ubicado en la calle Mariano Melgar, pero finalmente fueron capturados por los agentes policiales.