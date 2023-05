Elecciones del Colegio de Ingenieros serán a través del voto electrónico

El Colegio de Ingenieros del Perú se propuso realizar sus siguientes elecciones correspondientes al período 2025-2027, mediante la modalidad del voto electrónico no presencial, es decir, miles de ingenieros que no residen o no trabajan en Lima podrían evitar la necesidad de viajar hasta la capital para elegir sus autoridades.

El voto electrónico fue implementado por primera vez en nuestro país durante las elecciones generales del 2016. En aquella oportunidad se recibieron numerosas quejas en los 11 distritos de Lima seleccionados como prueba. Sin embargo, estas quejas disminuyeron conforme se realizaban los comicios. Esta vez se pretende ir un paso más adelante e implementar el voto electrónico no presencial y el decano del el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú confía en su seguridad.

El ingeniero Roque Benavides asegura que la comisión del voto electrónico no presencial del colegio de ingenieros ya viene realizando las gestiones necesarias para la implementación de esta forma de sufragio que podría servir como prueba para su implementación en una próxima elección general.

El voto electrónico no presencial podría habilitarse para elegir autoridades gubernamentales antes de lo esperado.