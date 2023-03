Santa Rosa de Quives: vecinos en alerta tras desborde de la laguna Yarcan

Tras el desborde de la laguna Yarcan del distrito de Arahuay en Canta, los vecinos de la parte baja de Santa Rosa de Quives evacuaron y salieron de sus hogares ante la fuerza del huaico que arrasó con algunas viviendas y comercios.

La parte baja de Santa Rosa de Quives es la zona más afectada, los hogares quedaron reducidos a escombros, las familias se suman a la larga lista de damnificados y las autoridades aún no se hacen presente en el lugar.

MASCOTAS ATRAPADAS

Sin embargo, las familias no serían las únicas afectadas, los animales también están es riesgo, pues están atrapados en las zonas inundadas y no pueden salir por cuenta propia, incluso una vecina detalló que algunos animales no se salvaron tras recibir la alerta del huaico.