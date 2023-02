¿Cuánto y dónde ahorrar? Siga estos consejos para cumplir sus metas financieras

El profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta explica la importancia de ahorrar y brinda algunos consejos claves para crear el hábito del ahorro y alcanzar las metas financieras.

El especialista detalla que el ahorro sirve para afrontar una emergencia, cumplir una meta como pagar los estudios o tener la cuota inicial para un departamento.Además, permite invertir y pensar en el futuro, por ejemplo tener capital para la vejez.

"Es importante entender que el ahorro permite alcanzar una meta y con esto se puede generar el hábito del ahorrar, no es fácil teniendo en cuenta que en ocasiones hay menos ingresos, está la inflación, hay gastos que incrementan, pero hay que generar el hábito", sostuvo Jorge Carrillo Acosta en entrevista con Buenos Días Perú.

PASOS PARA AHORRAR:

1.- Tener una meta: hay que ponerle un nombre al ahorro, como por ejemplo: "mi bicicleta nueva", "el viaje a...", ya que esto motivará a ahorrar para alcanzar esta meta en específico.

2.- Generar la costumbre: así sea ahorrar S/ 1 cada cierto tiempo, es importante tener este hábito y verlo como un pago a nosotros mismos, así como se pagan los servicios básicos, alimentos, etc, debemos pagarnos a nosotros mismo y ya tener este monto presupuestado y planificar.

TIPOS DE AHORROS

Ahorro individual informal: en nuestro país está el llamado "bancolchol", que se refiere a guardar el dinero en el colchón de nuestra casa. "La ventaja de esta modalidad sería que es de fácil acceso, pero la desventaja es que no es seguro ya que hay más tentación de gastarlo y no genera intereses porque este dinero no crece", explicó Jorge Carrillo.

Ahorro grupal: las famosas "juntas" donde me agrupo con más personas y cada cierto tiempo se va sorteando a quien le toca recibir el dinero que se juntó. "Es una buena alternativa porque te genera costumbre de ahorro, sin embargo, no es seguro porque puede que no todos cumplan en el plazo establecido con las fechas, además tampoco genera intereses", sostuvo el especialista.

Ahorro formal: se refiere al que se hace en el sistema financiero como en los bancos, cajas municipales o cajas rurales. "Hay una resistencia para no sacar el dinero y gastarla, además genera historial para poder acceder a un crédito, si yo demuestro que puedo depositar en una cuenta bancaria cierto monto, puedo optar a algún crédito y este puede ser aprobado", mencionó Jorge Carrillo.

¿CUÁNTO DEBEMOS AHORRAR?

Primero se debe ahorrar para un fondo de emergencia, este sería el 10 % de mi sueldo cada mes hasta acumular el equivalente a tres sueldos mensuales. "Este se logra hasta en dos años y medio", señaló Carrillo.

Mientras que, para cumplir una meta financiera tengo que generar un plan de ahorro y planificar ahorrar una cantidad fija para lograr el objetivo.