Denuncian desaparición de su menor hija y acusan a extranjero de llevarla con engaños

Padres de familia denunciaron que un ciudadano de nacionalidad venezolana de 27 años se llevó con engaños a su menor hija de 16 años. En entrevista con Buenos Días Perú los desesperados progenitores indicaron que la adolescente está no habida desde el 22 de diciembre al salir de casa.

"En el transcurso de las 3 p.m. no vi más a mi hija. Salimos a buscarla y ya no estaba, no se llevó nada", dijo la madre. Tras una breve comunicación, la menor le dijo que estaba en el distrito de San Andrés junto al extranjero identificado como Eliezer Gutiérrez.

"Luego me llama y me dice mamá estoy muy lejos para irme a la casa. Me hace una videollamada rápida, la veo en un camión de carga, luego lo alumbra a él y después pierdo comunicación con mi hija", relató.

Los padres cuentan que ya han presentado la denuncia por secuestro ante la Policía, sin embargo lamentan la inacción de la autoridad porque ya van seis días y no hacen nada.

"El mismo 24 de diciembre me llama y me dice Mamá estoy en Chincha, estamos regresando", indicó y agrega que las últimas comunicaciones han sido desde el número telefónico del chico.

Cualquier aviso sobre el paradero de la menor comunicarse al 962 661 498.