"No puedes endeudarte más del 30% de tu ingreso familiar", aconseja economista Carlos Castro

Carlos Castro, exdecano del Colegio de Economistas de Lima, explicó en Buenos Días Perú el panorama que viven muchos peruanos endeudados por la crisis y brindó algunas alternativas para sobrellevar de la mejor manera esta situación.

Según un reciente estudio de la consultora Impronta Research, el 62 % de los peruanos se endeudó para cubrir gastos del hogar.

"El problema post covid es que no se está generando empleo. Cuando la población no tiene trabajo, no puede pagar su deuda. Vamos a regresar a los 90 cuando la gente tenía que renegociar su deuda. Hoy 20 de diciembre la tasa financiera está 47.5%. Endeudarse con tarjetas de consumo es sumamente caro", indicó.

PERFIL DEL DEUDOR

Normalmente el que tiene más facilidad para recurrir a estos préstamos es aquel que está en planilla. "Si te vas a endeudar para comer, no es lo deseable", indicó Castro.

Agrega que lo más recomendable es que una persona no se endeude más del 30% del ingreso económico o familiar que posea. "Lo demás lo tienes para cubrir otros gastos como alimentación, pago de colegio, casa, etc", señala.

Recomienda también, en caso tengas endeudamiento en diferentes entidades, canalizarlo en una sola y sobre todo en moneda nacional.