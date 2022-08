Se fue con las manos vacías: ladrón intenta asaltar tienda de celulares

Un sujeto armado con una filosa navaja intentó asaltar una tienda que vendía accesorios para celulares y tablets, en Oxapampa.

El delincuente amenazó con el arma blanca a la vendedora del local, quien presa del pánico, no logró decirle donde guardaba el dinero. Al ver que no obtendría nada, el hampón no tuvo más remedio que escapar.

SOSPECHOSO

Horas más tarde, un joven, identificado como Franco Córdoba, y sindicado por las rondas urbanas como el responsable, se acercó a la comisaría del lugar y afirmó ser inocente.

“No sabía lo que pasaba, me acusaron de ladrón, tuve que acercarme a la comisaría. A nadie le gustaría que le difamen de esa manera”, indicó el joven.