Trujillo: extorsionadores dejan explosivos en casa de una familia tras negarse a pagar S/15 mil

Una familia del centro poblado Alto Trujillo, pasó el gran susto de sus vidas, cuando encontraron una caja llena de artefactos explosivos y una carta amenazante donde se le exigía el pago de 15 mil soles.

Tras lo ocurrido, las víctimas de estas amenazas llamaron a la Policía Nacional quienes en una rápida intervención de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) lograron controlar esta situación.

Sin embargo, este no sería el único hecho. Durante el último fin de semana, se registraron cuatro casos más de extorsiones y amenazas en distintos puntos de la región.

El Suboficial de primera, Ángel Santoyo de la UDEX de Trujillo recomendó a la población cómo actuar ante la presencia de este tipo de explosivos. "Cuando encuentran un artefacto sospechoso, no tocar, no mover, no trasladar, esperar a que lleguemos para desactivarlo", indicó.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con esta banda que se dedica a la extorsión. Por último, detonaron los explosivos en una zona alejada de la ciudad.