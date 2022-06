¡La pesadilla sigue!: Arroz. papa, cebolla y tomate subirán de precio

La escasez internacional de fertilizantes como la urea haría que los precios de alimentos agrícolas se incrementen hasta en un 35% en el Perú, según informo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO) en su último reporte.

Se tratarían de los cultivos como el arroz, maíz, tomate, zanahoria, cebolla y papa ya que sus áreas sembradas han disminuido. Por lo tanto, habría una reducción de la oferta para fines de 2022 e inicios del 2023 en el mercado nacional.

Ante este nuevo panorama que afectará el bolsillo de todos los peruanos, el exministro de Agricultura, Milton Von Hesse señaló: “ A estas alturas no me atrevo a pronosticar si van a subir los precios pero no sabemos cuánto porque no sabemos cuál es el impacto que va a tener esto en las producciones de próximo año (…) lo que sí es innegable es que la inflación alimentaria va a seguir alta eso sí preocupas la inflación del rubro alimentos y energía ha estado bordeando el 10% en los últimos 12 meses.

En otro momento agregó que el gobierno de Pedro Castillo tiene la solución en la mesa que es “realizar acuerdos con el sector privado para la adquisición de los fertilizantes”.

Cabe indicar que esta proyección de escasez (35%) de la FAO supera la realizada por otros expertos en temas agrarios como Conveagro, que habían previsto que habría un incremento de precios de 20% a 30%.