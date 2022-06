Médicos reclaman por horas no pagadas y amenazan con huelga nacional

La pandemia por la COVID-19 puso nuevamente al descubierto las deficiencias del Sistema de Salud del país que hasta la fecha ninguna autoridad ha podido resolver.

Esta crítica situación se podría agravar y es que la Federación Médica Peruana anunció que paralizarían por 48 horas si el gobierno no cumple con el pago de las horas extras que autorizaron mediante decreto de urgencia firmado por el mismo presidente Pedro Castillo Terrones.

Es así que desde enero hasta abril aproximadamente 70 mil trabajadores de salud realizaron horas extras que según señala Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica del Perú, no han sido canceladas por trabas al interior del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Ahora quien tiene que pagar es el MEF pero cuando la documentación llega dicen que no hay plata entonces cómo puede ser posible que se dé un decreto de urgencia cuando no tienen fondos o no tienen plata ella los compañeros de salud ya lo han trabajado ya fue hecho el trabajo y no quieren pagar cero” señaló Salazar.

Cabe señalar que ahora el plazo que dan a las autoridades para completar el pago solo es de 7 días, sino tomaran una medida radical.