Heladero grave al ser atropellado por mototaxi: prefectura denunciará a funcionarios de municipio

Un terrible accidente se registró en una competencia de mototaxis en la ciudad de Huánuco, luego de que un vehículo perdiera el control y se estrellará contra un heladero quien conducía su triciclo.

El accidente fue grabado en un video y muestra cómo la mototaxi adaptada se estrella contra el trabajador que se movilizaba con su triciclo sobre la vereda, incendiándose en el acto.

SERÁN DENUNCIADOS PENALMENTE

Buenos Días Perú dio a conocer que esta carrera no fue autorizada por la Prefectura Regional de Huánuco, por ello la prefecta Edith Calero anunció que denunciará penalmente a los responsables de la Municipalidad de Amarilis, que conllevó que el heladero sufra de quemaduras de tercer y cuarto grado.

"Cada permiso para una actividad es de 15 días de anticipación. La prefectura ha informado que no ha recibido ningún documento para que se realice la carrera de mototaxis, pero sí para las demás actividades", indicó nuestro corresponsal.

ESTADO DE LA VÍCTIMA

El estado de la víctima es reservado, tiene quemaduras de tercer grado. Su brazo, cara y pies están dañados, y según su hermano, puede quedar ciego. "Los órganos internos se han dañado. Yo pido que las autoridades vayan por los responsables, y les caiga todo el peso de la ley, mi hermano ya no va a ser el de antes", implora el familiar.

Por último pide a las autoridades cumplir bien su trabajo y que no incurra en acto de corrupción para fines de impunidad. "No hubo medidas de seguridad, si no hubiera sido mi hermano, podía ser cualquier persona o un niño", expresó el hermano del heladero herido.