"Mi niño convulsiona 50 veces al día": denuncian que bebé sufrió daño cerebral por presunta negligencia médica

Una historia desgarradora. Una madre de familia denuncia presunta negligencia médica en el hospital de Sullana. Contó que hace un año su menor hijo ingresó a sala de operaciones por una hernia inguinal, y tras más de tres horas, este quedó con otros "11 diagnósticos", entre ellos, taquicardia, convulsiones y ceguera.

"Dijeron que no era ningún riesgo quirúrgico y que la operación iba a durar media hora", dijo Angélica María Villalta. Refirió que la anestesióloga Eliana García Torres fue la única persona que tocó a su pequeño, pero ella negó las acusaciones. Agregó que pese a lo ocurrido, el director del hospital solo pidió las disculpas del caso.

"Hasta el día de hoy mi niño convulsiona 50 veces al día, necesita de silla neurológica y tener una calidad de vida, mientras tanto el hospital no hace nada", reiteró. La mujer afirmó que interpuso la denuncia; sin embargo, el caso, a cargo de la fiscal Rosa Arnao Távares, no ha tenido avances. "No da respuesta", apuntó.

PIDEN QUE EL HOSPITAL SE HAGA RESPONSABLE

"El hospital hasta ahorita no se hace responsable. Mi esposo tuvo que vender su única herramienta de trabajo que fue su mototaxi para los gastos del niño", señaló. Además, pidió nuevamente el apoyo del hospital, ya que el niño requiere de terapias, leche y medicamentos. "Hemos esperado la denuncia más de un año. Ya no se qué hacer", concluyó.