Cuarta dosis: "Minsa solo está confundiendo a la población", dice presidente de la Federación Médica

Este fin de semana, personal de salud y especialistas reportaron que el Ministerio de Salud (Minsa) habría utilizado dosis con 100 microgramos al colocar una cuarta vacuna contra el covid-19 de Moderna, provocando reacciones adversas y de mayor intensidad en vacunados (adultos mayores y personal médico).

La denuncia se da considerando que, según recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), para aplicar una cuarta dosis se debe utilizar solo 50 microgramos del producto. Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, nos explicó al respecto.

Para el médico, el Minsa "solo está confundiendo a la población". "Se debe corregir y decir que se hará un seguimiento estricto de los pacientes vacunados (...) Falta seriedad de parte de las autoridades del sector Salud", sostuvo. Además, hizo un llamado a seguir las recomendaciones de la FDA.

SE AFECTA EL PROCESO DE VACUNACIÓN

Agregó que lo ocurrido provoca desconfianza en el proceso de vacunación. "No hay un informe claro, no hay precisión. No decimos que se ha puesto una dosis tóxica, sino que se ha colocado el doble de lo que debía colocarse (...) Eso no podemos dejar pasarlo por alto", manifestó Talavera.

MODERNA: SE APLICARÁ 50 MICROGRAMOS

La directora ejecutiva de Inmunizaciones, María Elena Martínez, anunció este domingo que ya no aplicará 100 microgramos, sino solo 50 microgramos de la vacuna Moderna al personal de salud, mayores de 70 años, así como inmunosuprimidos, tras la denuncia de una supuesta inoculación indebida.

Precisó que según el protocolo y directivas del sector Salud solo se aplicará 50 microgramos del producto. “Estamos precisando que de acuerdo al protocolo y directivas señalado en el Minsa, esto (la cuarta dosis) seguirá con 50 microgramos y es así que se ha dispuesto”, refirió Martínez.