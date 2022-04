Macabro testimonio en Cusco: joven acudió a cita romántica y fue torturado

René Alagón Águila relató ante la Policía un escalofriante testimonio que vivió luego de acudir a una cita romántica.

El punto de encuentro fue en el sector la Cornetera, del distrito de Vilcabamba, en Cusco. Tras ser noqueado, el joven fue llevado a más de 3500 metros sobre el nivel del mar para ser ejecutado.

Para los agentes del VRAEM, el despecho motivó a Eva Padilla de 25 años a planificar un macabro plan con ayuda de sus primos, los hermanos Peralta Huamán con la intención de desaparecer al joven de 31 años.

"Me empezaron a corretear los tíos, me han pateado, me quitaron mi polo, zapatillas, me han desnudado. Estaba sangrando y después me han hecho comer caca. Me han metido rocoto, después perdí el conocimiento. Traigan tijera para cortarle su cabello, decían. Estuve en el suelo tumbado, mientras escuchaba que decían hagan hueco", relató.

Alagón Águila aprovechó un descuido de sus captores y escapó hasta llegar a su vivienda. Dio aviso a los agentes del frente policial del VRAEM, quienes acudieron a intervenir a los torturadores.