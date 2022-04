Iquitos: por décima vez, sujetos armados asaltan tienda de abarrotes

Por décima vez, una mujer es víctima de la delincuencia dentro de su tienda de abarrotes en Iquitos. Dos sujetos fuertemente armados llegaron a bordo de una motocicleta y encañonaron a la dueña de este centro de abastos, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, para llevarse la suma de S/ 5 mil.

La propietaria del negocio manifestó que tras este robo la Policía Nacional (PNP) no se ha aparecido en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes. "Ya no sabemos qué hacer, qué medidas tomar. Hemos llamado al 105 hasta las 7 de la noche y no aparecieron", dijo.

PIDE AYUDA

La víctima de este delito solicita a las autoridades que haya más seguridad en el sector, ya que están cansados de que constantemente se registren robos en la ciudad de Iquitos y nadie les brinde ayuda.