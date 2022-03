Tumbes: Traen azúcar de Ecuador ante alza de precios

El aumento del precio de la azúcar en la región Tumbes de S/. 2.50 a S/. 4.50 ha motivado a los comerciantes del principal centro de abastos, a solicitar que las autoridades otorguen las facilidades y puedan ingresar este producto desde el Ecuador.

Los comerciantes indican que, por necesidad, las personas tienen que comprar la azúcar a S/. 4.50 el kilo, sin embargo, las ventas han disminuido, por ello el ingreso de azúcar ecuatoriana sería una buena posibilidad por su bajo costo.

“Quiero informar a las autoridades de acá de Tumbes, que estamos desabastecidos de productos, del azúcar, y por favor que el señor alcalde, al presidente de la región, al coronel de la policía, que por favor dejen pasar le producto, para vender hermano, su usted me viene a comprar un kilo y yo le vendo a 4.50 no me va a poder pagar porque a usted su sueldo no le alcanza” señaló una comerciante del lugar.

El POLLO TAMBIEN POR LA NUBES

Mientras tanto, el pollo también sufrió un considerable aumento de 8 a 12 soles por kilo, lo que también ha originado que disminuyan las ventas del mismo.

Trascendió que el Incremento de estos productos de primera necesidad se debe a que provienen del interior del país, y que es el aumento del combustible lo que ha encarecido su transporte y por ende, el precio final.