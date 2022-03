Dirigente niega tener rencillas con alcalde baleado y rechaza estar detrás de ataque

En una silla de ruedas y con un impacto de bala es como terminó Juan Huallpa Mamani, alcalde del Centro Poblado de Nuevo Ayacucho de Cañete luego de ser atacado al interior de su vehículo en El Agustino. Según uno de los testigos de la zona, los sicarios llegaron hasta la puerta número 5 del cementerio Presbítero Maestro y tras perpetrar el ataque, se dieron a la fuga.

Durante el reporte se dio a conocer información emitida por el portal Infored de Nuevo Chimbote que detallaba que el alcalde había tenido una rencilla con la señora Angélica Saavedra Tintaya, dirigente de Sol de Apurímac en Ica. Sin embargo, ella negó los hechos.

DESCARTA ESTAR DETRÁS DE ATAQUE

"En ningún momento he tenido yo una disputa con él, no es amigo mío, solo un conocido", declaró a Panamericana Televisión. Agregó que solo ha visto al señor Huallpa en tres oportunidades, siendo la última en el estadio Lolo Fernández cuando recibía unas donaciones por la pandemia. "Nos saludamos nada más, pero no he tenido ninguna disputa", agregó.

Angelica Saavedra sostiene desconocer a las personas que se encuentran detrás de este ataque y las intenciones para sus actos. Afirma estar dispuesta a colaborar con las investigaciones para aclarar estos hechos en los que dice no tener participación alguna.