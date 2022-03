Familiares piden celeridad en investigación de joven madre que habría sido lanzada de edificio

Una joven madre de familia perdió la vida luego de ser lanzada desde el octavo piso de su departamento en la ciudad de Trujillo. Su pareja sería el principal sospechoso del asesinato.

El hecho ocurrió en la urbanización Rosas de América, según, donde la víctima identificada como Solange Aguilar (21) vivía junto a su pareja Pedro Tacanga (30), quien es el principal sospechoso del asesinato.

Según el padre de la víctima, tras llegar al edificio la pareja de su hija lo habría amenazado a él y a su familia. Según testigos, Solange Aguilar ya había puesto una denuncia por agresión contra su pareja.

El progenitor contó a Buenos Días Perú que el presunto agresor ha declarado a la Policía "que mi hija llegó mareada, lo cual desmentimos. Me dirijo al general para que siga con la investigación".

PRESUNTO ASESINO LLAMÓ AL HERMANO DE LA VÍCTIMA

En tanto el hermano de la víctima, quien fue testigo de cómo su hermana fue lanzada y relató los instantes previos al crimen, cuando el presunto asesino lo llamó para decirle que recoja a su hermana.

"Me llamó Pedro me dijo que a mi hermana la había botado de la casa. llegué 5 de la mañana, yo estaba en mi carro y no sé cómo cayó como un saco de papas y veo a mi hermana agonizando