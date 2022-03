Inician campaña de recolección de firmas para expulsar extranjeros que cometen delitos

Frente a la creciente ola delincuencial en Trujillo, muchas veces cometidos por ciudadanos venezolanos, decenas de ciudadanos firmaron un padrón para pedir la expulsión de los extranjeros que llegaron a delinquir al Perú.

Esta campaña que es realizada por el humorista Carlos Álvarez, recibió la aceptación de los trujillanos que llegaron a la Plaza de Armas.

"Me parece bien porque están haciendo cosas malas, porque el Perú les ha abierto las puertas para algo positivo", fueron las palabras de algunos vecinos.

Álvarez exigió al presidente de la república, Pedro Castillo, que cumpla su promesa de expulsar a los extranjeros que cometen delitos, tal como lo anunció durante su primer mensaje a la Nación el 28 de julio del 2021.

RECORRERÁ MÁS CIUDADES

"No es xenofobia, simplemente queremos que la paz y tranquilidad vuelvan a nuestro país. Aquí todos son bienvenidos, pero no a delinquir, ni a asesinarnos. El Perú es rehén del sicariato y eso no se puede permitir más, así que presidente Castillo le reclamamos que cumpla con su promesa presidencial", expresó.

En esa línea, manifestó que esta campaña recorrerá diversas ciudades al interior del país en busca de lograr la máxima recolección de firmas.