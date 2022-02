Ex jefe del Grupo Terna sobre ola delincuencial: "Se tiene que incrementar operativos contra las motocicletas"

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, junto al alcalde de Miraflores, Luis Molina, lograron coordinar estrategias para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana en dicho distrito. Destacaron la importancia de que el Congreso apruebe la norma que prohíbe que más de una persona circule en una moto lineal.

Al respecto, el ex Cmdte (PNP). Jaime Urtecho Maldonado, ex jefe del Grupo Terna, consideró que no se puede delimitar la circulación de dos personas de bien en moto. "Se tiene que incrementar los operativos contra las motocicletas. Tienen que saber que mientras tengamos esta problemática van a ser intervenidos", dijo.

TRABAJO MULTISECTORIAL

Urtecho señaló que este trabajo es coordinado y se debe articular entre todas las autoridades, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Migraciones y la Policía Nacional (PNP). "Aquel que no está con la documentación reglamentada tiene que ser intervenido y puesto a disposición del ente correspondiente", precisó.

¿CÓMO TRABAJA LA PNP?

Asimismo, indicó que actualmente la Policía Nacional actúa en flagrancia, es decir, cuenta con todos los elementos de convicción para que el delincuente sea denunciado por el Ministerio Público y sentenciado por el Poder Judicial.

"La PNP hace su trabajo y pone al sujeto a disposición de la Fiscalía, pero a veces no están en la misma sintonía y al no darle sentencia no hay la capacidad de calificarlo como reincidente", explicó.