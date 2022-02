Piura: arrastran a adulta mayor para secuestrar a su nieta de 1 año

Cámaras de seguridad captaron cómo un sujeto encapuchado se abalanza contra una abuela que carga a su nieta en brazos y la tumba al suelo para luego arrastrarla e intentar arrebatar a la pequeña. Sin embargo, los gritos de la mujer alertaron a los padres de la menor que se encontraban al interior de la vivienda en el distrito de Castilla en Piura.

"Yo estaba sentada con mi nieta, el hombre viene por la parte de atrás, he forcejeado, no le he visto la cara, me jalaba los brazos para yo soltar a la bebé, mi desesperación era agarrarle a mi hija", relató la adulta mayor a Buenos Días Perú.

Comentó que tras el intento de secuestro, acudió a la Comisaría de Castilla, sin embargo, en el lugar no le tomaron la mayor importancia a la denuncia. Recién cuando llevó el material fílmico de las cámaras de seguridad, efectivos policiales le hicieron caso, contó.

PIDEN AUMENTAR LA SEGURIDAD

Agregó que es la primera vez que este tipo de secuestros suceden en la zona. Por ello, los padres de la menor hicieron un llamado a la Policía para que aumenten la seguridad y el patrullaje y exhortaron a los padres a tener mayor cuidado con sus hijos.