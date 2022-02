Arequipa: Mafias colombianas y venezolanas se lanzan amenazas y dan ultimátum a la Policía

A través de un polémico video que se ha viralizado en redes sociales, delincuentes de nacionalidad colombiana que residen en Arequipa enviaron un ultimátum a la Policía para que desarticulen a las bandas criminales venezolanas encargadas de cobrar cupos, de lo contrario, advirtieron, se encargarán de "limpiar la ciudad".

Aseguraron que conocen la identidad y los movimientos de los delincuentes venezolanos y les dieron plazo hasta el día viernes para dejar de cometer sus fechorías, caso contrario, la guerra continuaría.

"Nosotros mismos sabemos quiénes son las cabezas de todo esto, dónde viven, cómo se desplazan, dónde comen, dónde está su familia, quiénes son sus amistades cercanas", amenazaron.

Si el viernes termina todo esto, nosotros seguiremos en paz, pero si no, ahí estaremos para hacer respetar a nuestra gente", indicaron.

BANDA VENEZOLANA RESPONDE

La respuesta no se hizo esperar. Un hombre de nacionalidad venezolana grabó un video mostrando un arma de grueso calibre, diciendo que ellos hablaban con actos y no con palabras y que no les temían a los colombianos.

"Esos colombianos, les voy a hablar claro, nosotros ya sacamos los fusiles a la calle, no estamos jugando, hablamos para hacer y ejecutar. Si hacen caso omiso, les va a tocar lo mismo que su compatriota o es plata o es plomo", respondió.

Esta situación preocupa a más de uno en Arequipa, pues temen que esa región se convierta en tierra de nadie y en cualquier momento se desate una guerra de bandas criminales donde justos paguen por pecadores.