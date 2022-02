Tumbes sin camas UCI por aumento de casos COVID

Ante el aumento de contagios por la pandemia del coronavirus en la provincia de Tumbes, desde ayer la unidad de cuidados intensivos del hospital COVID, no cuenta con camas desocupadas, así lo dio a conocer la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional.

“Nosotros lo hemos advertido hace mucho tiempo, que si nosotros no practicábamos practicas saludables, no nos cuidábamos, definitivamente esto iba a llegar a este punto, actualmente no contamos con camas UCI, es cierto, estamos haciendo las gestiones necesarias a fin de que puedan habilitarse más camas, yo creo que en el transcurso de la semana es más que seguro que se estén habilitando más para poder atender a pacientes que ahora están llegando”, señaló Luis Serna Apaza, Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Tumbes.

PERSONAS EN ESTADO DE GRAVEDAD NO TIENE NINGUNA VACUNA

También agregó que la mayoría de pacientes que ocupan estas camas con ventilación mecánica, son personas mayores de 60 años con ninguna o solo una dosis de vacunación, por lo que exhortó a la población a asistir a los vacunatorios.

Debido a la falta de médicos intensivistas, el centro de salud sólo tiene habilitadas 10 camas UCI, las que desde el año pasado eran más que suficientes para atender a 2 o 3 pacientes con necesidad de ventilación mecánica.