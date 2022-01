Varela: empresas pueden suspender sus relaciones con trabajadores que no tengan vacunas completas

Desde diciembre del 2021, toda persona que realice trabajo presencial deberá acreditar el esquema completo de vacunación contra covid-19. En el caso de los prestadores de servicios de la actividad privada que no cuenten con estas dosis, deberán desempeñar sus labores a través de la modalidad de trabajo remoto.

Al respecto, Fernando Varela, especialista en temas laborales, dijo que los trabajadores tienen la total libertad de no vacunarse; sin embargo, ellos deben tener conocimiento de que las empresas están facultadas a suspender sus relaciones laborales.

"Si un trabajador no quiere vacunarse puede pedir a la empresa que lo envíen a trabajo remoto. Si la empresa dice 'sí', no hay problema, pero si la respuesta es 'no, tu actividad es presencial', ahí si tendría un problema", explicó.

Precisó que ya se está exigiendo la dosis de refuerzo, como parte del esquema de vacunación completa. "La Resolución dice que las personas mayores de 50 años para ir a un cine o centro comercial deben garantizar las tres dosis", indicó.

¿EL TRABAJO REMOTO FUNCIONA?

Para Varela, el empleador tiene a su favor la facultad de dirección, la cual le permite determinar dónde realiza sus labores. Sobre una suspensión en el goce de haber, dijo que la norma señala que si hay un acuerdo entre la empresa y el trabajador puede haber una suspensión pagada, pero esto es "improbable".

En ese sentido, refirió que la disposición en mención es bastante clara, pues te suspende por un plazo indeterminado hasta que se acredite la dosis de vacunación.

¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA NORMA?

El especialista consideró que la norma viola la libertad individual; no obstante, debe respetarse. "Si no estoy de acuerdo tengo que presentar un hábeas corpus o una acción de amparo", explicó. "Si yo no creo en la norma lo que puedo hacer es impugnarla y esperar cómo se resuelve en última instancia", aseveró.