La Libertad: gerente municipal agrede con un tremendo cabezazo a periodista que lo cuestionó

En medio de una entrevista, el gerente municipal de la provincia de Virú (La Libertad), Roger Ubilluz Gutierrez reaccionó de una manera violenta contra el periodista Guillermo Bazán Morales, quien terminó en el suelo tras recibir un cabezazo.

Todo ello quedó registrado en imágenes en un enlace en vivo que estaba realizando el hombre de prensa en La Libertad, cuando le preguntaba de manera incisiva sobre su trabajo de fiscalización de la Municipalidad y del propio gerente edil.

"No me provoque, estoy trabajando, estás picón", le increpó el funcionario antes de golpear al comunicador, quien no dejó de informar en todo tiempo.

TRASLADAN A COMISARÍA

Momentos antes de este hecho, Guillermo Bazán Morales, conocido por los vecinos como alias 'Memo' había tenido un altercado con otro colega, quien también cubría esta noticia. Finalmente los policías que apoyaban el operativo trasladaron al gerente municipal y al periodista a la comisaría para deslindar responsabilidades.