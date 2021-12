¿Suspenderán la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno?

El 2 de febrero se celebra la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, sin embargo, algunos especialistas de salud señalan que no sería recomendable realizar esta festividad, puesto que en cualquier momento podría llegar la variante ómicron a la región debido a que este evento atrae a personas de diferentes partes del Perú y de otros países.

Hasta el momento no hay un comunicado oficial sobre si se suspende o no esta fiesta en Puno. Por otro lado, el municipio de Puno está tratando de realizar algunas actividades previas a esta fiesta, pues el turismo no se ha recuperado aún en la región, por lo que la Cámara Hotelera de Puno está pidiendo que se lleve a cabo esta actividad porque son dos años que no se realiza esta festividad.

ASALTO A DOS BUSES INTERPROVINCIALES

En la vía interoceánica se reportó un asalto a 90 pasajeros de dos empresas de transporte que se trasladaban de Puerto Maldonado a Arequipa. Semanalmente se reportan entre uno a dos asaltos en esta vía, pero aún no hay solución de las autoridades a este problema, pues este tipo de delitos no solo se registran en esta vía. Los pasajeros, que habrían perdido todas sus pertenencias, se encuentran en Arequipa.