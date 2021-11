Continúa huelga indefinida contra minera Aruntani en Moquegua

El diálogo se cancela. Los manifestantes del centro poblado de Pachas y otros distritos de las provincias de Moquegua, anunciaron la continuación del paro indefinido luego de que el titular de Energía y Minas no se hiciera presente en la mesa de dialogo programada, lo que fue considerado como una falta de respeto.

Ante los presuntos hechos de contaminación de la cuenca del río Coralaque, las personas exigen el cierre definitivo del yacimiento minero Florencia –Tucari de la empresa minera Aruntani. Los alcaldes de las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto lamentaron la ausencia del ministro Eduardo Gonzáles Toro pese a que había anunciado lo contrario.

SE ROMPE MESA DE DIALOGO

Desde el 17 de noviembre, el puente Tumilaca se encuentra bloqueado, por lo que decenas de unidas móviles se quedaron varadas y tuvieron que buscar una vía alterna para llegar a sus destinos.

“Estamos acá. Esperando desde cuándo, desde no sé qué hora, un gesto tan simple de llegar aquí, sentarse y escuchar al pueblo, no se admite, es muy lamentable sinceramente, responsabilizamos al gobierno de lo que pueda suceder de aquí en adelante” señaló el representante de los manifestantes.

Por su parte, el congresista de Perú Libre, Samuel Coayla, indicó que puso de su parte para que el titular del Minem se haga presente y escuche a la población, pero al no ser así, ya no puede hacer nada más.

“Nosotros hemos hecho todo lo posible para traer a las autoridades, hoy no ha venido ni un solo ministro, ayer hemos conversado en su despacho que tenía que estar el día de hoy para conversar con la población, si no llega hasta Moquegua y no quiere venir hasta acá a Tumilaca, donde se le está garantizando el orden, el respeto, ya es responsabilidad de ellos” manifestó el congresista de Perú Libre.

Cabe señalar que los representantes comunales anunciaron que el bloqueo del puente continuará hasta que no se obtenga un resultado positivo. Ellos esperan la intervención del Ejecutivo ante los presuntos daños ambientales por parte de la minera.