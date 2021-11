Denuncian que centro de salud de Moyobamba no tiene ni para esparadrapos

Desde la ciudad de Moyobamba, se realiza una grave denuncia al interior del Centro de Salud de Soritor, ya no tiene ni siquiera agua potable ni los medios para atender las emergencias que llegan principalmente desde el centro poblado de San Marcos del distrito de Soritor y sus alrededores.

Hasta este puesto de salud llegan a diario decenas de personas para atenderse en las especialidades de Ginecología, Pediatría, Gastroenterología, Medicina General, y además en Odontología, Obstetricia, Enfermería, Laboratorio y Farmacia.

Desde el Centro de Salud de Soritor, nuestro corresponsal Josué García, nos informa que lo más alarmante, no solo es que no tienen ni para esparadrapos para atender heridas menores, de igual forma tiene que hervir agua en una improvisada cocina al no contar con agua potable en la zona en plena pandemia por el SARS CoV-2 (COVID - 19).

A esta emergencia se suma que el centro de salud lleva más de un año operando en un plantel educativo, ya que el local del nosocomio está en remodelación y todavía no cuenta con el techo que debe ser reemplazado.