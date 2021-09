Puno: Periodista acusa a congresista de AP de querer sobornarlo

Desde Puno, en el ojo de la polémica se encuentra el congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores, quien fue acusado por un periodista de quererlo sobornar con 100 soles, esto para que su colega de bancada, Carlos Zavallos, ya no sea entrevistado, sino él.

El periodista registró el momento cuando el parlamentario le solicitaba mediante el presunto soborno entrevistarlo solo a él y no a su colega de bancada.

“Jorge Luis yo te acepto lo que tú quieras, pero eso no. ¿Un almuerzo? es que no me puedes pretender dar dinero. No seas bravo (…) eso no se hace…discúlpame.” Se escucha decir al hombre de prensa ante el presunto soborno.