Pucallpa: fuego es controlado, pero advierten que olor a gas persiste en el ambiente

Afortunadamente, los bomberos lograron sofocar las llamas en la planta de gas de la empresa Llamagas que se había reavivado durante la noche de ayer. Todo quedó en tranquilidad con la única recomendación que los trabajadores de la empresa acudan y supervisen la zona donde aún queda mucho olor de gas.

Las personas aun no circulan por el lugar, pues la Policía permanece resguardando la zona por temor a que se reavive el fuego en la planta de gas nuevamente. Según el corresponsal de Pucallpa, son alrededor de 120 familias damnificadas por el siniestro.

Afortunadamente no ocurrió ninguna muerte, pero tres personas quedaron heridas levemente. Los bomberos trabajaron desde las 10 am. hasta las 12 pm., a esa hora se retiraron porque ya no había vestigios de fuego, pero han indicado que hay tres depósitos de gas de donde podría estar emanando este producto. Se supo que Osinergmin emitió un comunicado del retiro del registro de hidrocarburos de la empresa Llamagas de Pucallpa debido al incendio de ayer.