Especialista en salud pública: "Hay actividades más peligrosas que ir al colegio"

El doctor Omar Neyra, especialista en salud pública, estuvo en Buenos Días Perú, donde explicó la situación de la pandemia en el Perú, qué es lo que viene en una muy probable tercera ola, y qué medidas debería tomar el Gobierno.

Neyra indicó que durante los últimos días se ha detenido el descenso de la segunda ola por lo que no sería sorpresivo un incremento en los contagios durante la próximas semanas. "Se ha detenido el descenso de la segunda ola, y ha parado el descenso de uso de camas UCI, según datos del Minsa".

Para el especialista, el escenario no es muy motivador, ya que países con un gran sistema de salud y más del 70% de su población inmunizada, no han sido capaces de frenar una tercera ola de contagios.

Por otro lado, se refirió a la desatención del sector educativo. "No concibo cómo la carrera universitaria de Medicina, luego de más de un año y medio no puede volver a tener clases presenciales".

"En Sudamérica, el único país que hoy no tiene clases escolares o universitarias, es Perú, todos los demás países tienen algunos en olas no cerraron otros cerraron semanas y creo yo que todo apunta a que esto va a ser endémico por los próximos 4 o 5 años, o cerramos todo el sistema educativo por los próximos 5 años e intentamos hacer educación online que sabemos que no funciona o empezamos a tomar riesgos, porque sí se puede. Hay actividades de mayor riesgo que ir al colegio, y se realizan", sentenció.